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26 июля 2022 года 13:45
Вероятны торги рубля в диапазоне 57,5-59,5 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"
Вероятно движение пары доллар/рубль в диапазоне 57,5-59,5 руб./$1 с сохранением повышенной волатильности в ближайшие дни, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Российский рубль испытывает некоторое давление скорее из-за внутренних факторов, а не из-за настроений на глобальных рынках. В частности, в моменте на рубль продолжают давить пятничное решение ЦБ РФ о снижении ставки на 150 б.п., а также постепенное окончание налогового периода (крупные платежи позади). Ожидаем в ближайшие дни движения пары доллар/рубль в диапазоне 57,5-59,5 руб./$1 с сохранением повышенной волатильности". - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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