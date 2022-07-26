Вероятны торги рубля в диапазоне 57,5-59,5 руб./$1 в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Вероятно движение пары доллар/рубль в диапазоне 57,5-59,5 руб./$1 с сохранением повышенной волатильности в ближайшие дни, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российский рубль испытывает некоторое давление скорее из-за внутренних факторов, а не из-за настроений на глобальных рынках. В частности, в моменте на рубль продолжают давить пятничное решение ЦБ РФ о снижении ставки на 150 б.п., а также постепенное окончание налогового периода (крупные платежи позади). Ожидаем в ближайшие дни движения пары доллар/рубль в диапазоне 57,5-59,5 руб./$1 с сохранением повышенной волатильности". - пишет эксперт в комментарии.

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