"Финам" сохраняет рейтинг "лучше рынка" для бумаг ФосАгро

"Финам" сохраняет рейтинг для бумаг "ФосАгро" на уровне "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Российские эмитенты-производители удобрений оказались в исключительном положении по отношению как к эмитентам других отраслей, так и к зарубежным конкурентам. Производство удобрений стало одной из отраслей, которая не попала под санкции и вряд ли попадет. Компания "ФосАгро" воздержалась от публикации операционных и финансовых результатов за первый квартал 2022 года, собрание акционеров не приняло решение об итоговых дивидендах за 2021 год (этот вопрос оказался отложенным на неопределенный срок, как и вопрос о промежуточных дивидендах в 2022 году, хотя менеджмент компании допускал возможность их распределения). На общем фоне и с учетом всех факторов мы сохраняем наш рейтинг по бумагам "ФосАгро" на уровне "лучше рынка", - указывает эксперт Алексей Калачев.

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