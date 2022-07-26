"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Fix Price с целью 317,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Fix Price с целью 317,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33,85%, стоп-приказ: 268,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Суммарный рост выручки топ-10 ритейлеров России в сегменте товаров повседневного спроса, по последним данным, увеличился на 27,3% в I квартале 2022 года. В представленную выборку входит Fix Price. Во II и III квартале 2022 года ожидается постепенное увеличение потребительского спроса, что дает существенный потенциал для роста котировок бумаг компаний потребительского сектора", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена два месяца формировала боковик 320-280 руб. и намерена пробивать верхнюю границу. При объеме позиции 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 268,3 руб. риск на портфель составит 0,93%", - указывают в "Финаме".

Fix Price - российская сеть магазинов с фиксированными ценами, включает в себя более 5000 магазинов, работающих в более чем 1300 населенных пунктах в 80 регионах России и других странах.

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