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25 июля 2022 года 19:08

Стоит обратить внимание на акции Microsoft, Alphabet и Visa в ближайшие дни - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Visa Inc. в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Речь идет предприятиях из технологического сектора. В акциях таких компаний возможны наиболее сильные движения. Спровоцировать их могут "сюрпризы", то есть отклонение фактических финансовых показателей от консенсус-оценки аналитиков. Данные по датам релизов известны заранее, но могут быть пересмотрены", - пишет аналитик в обзоре.

Поставщик IT-услуг Microsoft представит отчетность во вторник после закрытия торгов в США. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $2,3 по сравнению с $2,17 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных "сюрприза" по EPS. Максимальный - 13%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился с $2,35 до $2,3. Потенциал роста котировок акций эмитента - до $275-285, где проходят уровни сопротивления, проведенные по локальным экстремумам текущего года", - отмечает Холоденко.

Владелец крупнейшей в мире поисковой системы Alphabet представит отчетность во вторник (также после закрытия торгов в США). "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,3 по сравнению с $1,36 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных "сюрприза" по EPS. Максимальный - 14,4%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней сократился. Есть риски спуска в район $102,5", - указывает эксперт инвесткомпании.

Крупнейшая в мире платежная система Visa также представит отчетность во вторник. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,74 по сравнению с $1,49 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных "сюрприза" по EPS. Максимальный - 10,4%. Консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней не изменился. Возросла вероятность отскока бумаг обратно к $218", - отмечает эксперт BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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