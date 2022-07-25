Уровень ставки ЦБР может составить 7% к концу 2022г - Райффайзенбанк

Уровень ключевой ставки Банка России может составить 7% годовых к концу текущего года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Обновленный экономический прогноз регулятора значительно улучшен, причем прогноз по инфляции на конец года существенно снижен до 12-15% г./г. (с 14-17% г./г.) всего лишь чуть более, чем за месяц (с предыдущего заседания). Фактически агрессивный шаг снижения был призван, как мы понимаем, закрепить столь значимые изменения в ожиданиях регулятора по инфляции. По нашим обновленным расчетам, инфляция к концу года имеет шансы снизиться до 13,4% г./г. На наш взгляд, существенные риски, связанные с дефицитом импортных товаров, равно как и с проинфляционным влиянием со стороны потребительского спроса, не проявят себя системно (во всяком случае мы если и увидим, то лишь локальные их проявления в этом году), а плавная коррекция цен продолжится, - пишут эксперты в комментарии. - Это позволит регулятору продолжить смягчение политики на горизонте до конца года (теперь мы ожидаем ключевую ставку на уровне 7% по итогам 2022 года). Сам регулятор видит ее диапазон на уровне 7,4-8% - это означает, что сохранение ставки на текущем уровне (или даже ее повышение после снижения в рамках периода до конца этого года) допускается лишь в крайнем случае, и базово ЦБ все же видит пространство для смягчения. Также в обновленном прогнозе ЦБ РФ обращает внимание на улучшение своих ожиданий по динамике ВВП на текущий год при одновременном их ухудшении на следующий. При этом обновленный прогноз (-6...-4% на 2022 год, -4...-1% на 2023 год) по-прежнему представлен крайне широким интервалом, что лишний раз указывает на неопределенность и трудность оценок и, как нам кажется, намекает на то, что ЦБ в текущих условиях гораздо больше, чем обычно, будет действовать "по обстоятельствам", а не по заранее зафиксированному плану".

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