"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Verizon до $47

"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Verizon Communications с $56 до $47 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Некоторые результаты оператора мобильной связи Verizon за второй квартал оказались слабее ожиданий, прогнозы до конца 2022 года пересмотрены в сторону ухудшения, поэтому акции телекома находятся под давлением. Снижение прогнозной цены соответствует форвардному мультипликатору P/E на уровне 8,5x, примененному к значению EPS в 2024 году, равному $5,55. Акции компании по-прежнему выглядят привлекательно для долгосрочных дивидендных инвесторов, так как дивидендная доходность составляет 5,7% (с учетом падения акций до $44,6). В то же время потенциал роста акций эмитента выглядит ограниченным, несмотря на низкие по историческим меркам стоимостные мультипликаторы. Компания продолжает фокусироваться на развитии премиальной мобильной связи 5G, но эта стратегия теперь выглядит уязвимой. Подозреваем, что часть потребителей, которые испытывают давление со стороны растущих из-за инфляции расходов, может отдать предпочтение более дешевым тарифным планам T-Mobile или AT&T, особенно в свете того, что связь пятого поколения от T-Mobile по многим параметрам лучшая на рынке", - пишет эксперт Михаил Денисламов.

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