Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Tenable Holdings на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"26 июля, во вторник, эмитент опубликует свою отчетность. Компания стала лидером по объему госзаказа на кибербезопасность по итогам 2021 года. Ждем повышение прогноза по выручке на 2022 год в преддверии осеннего распределения федерального бюджета", - указывают эксперты.

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