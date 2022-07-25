Акции НЛМК остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии РФ - BCS Express

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии на рынке акций РФ из-за меньшего эффекта санкций на бизнес и высокой степени вертикальной интеграции, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Результаты "НЛМК" по итогам I полугодия и II квартала текущего года можно назвать позитивными, учитывая сложившуюся для отрасли ситуацию. Компания пострадала от санкций меньше других металлургов благодаря продолжающимся поставкам слябов на европейский рынок. Продажи по итогам II квартала сократились на 12% кв/кв против минус 17% у "Северстали" и минус 18% у "ММК". По производству ситуация еще лучше: минус 2% кв/кв против минус 18% и минус 8% соответственно. Компания остается наиболее интересной в секторе черной металлургии из-за меньшего эффекта санкций на бизнес, высокой степени вертикальной интеграции. Сейчас на котировки оказывает давление крепкий рубль, но высока вероятность, что к концу года валюта ослабнет, оказывая поддержку котировкам акций "НЛМК", - пишет аналитик в комментарии.

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