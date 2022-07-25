"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,4%, стоп-приказ: $117, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания продолжает диверсифицировать свой бизнес и усиливать текущие направления: на днях было подписано соглашение о покупке компании One Medical (сеть клиник первичной медико-санитарной помощи) за $3,9 млрд. Также было объявлено о расширении парка электромобилей Rivian. Эмитент отчитается о своих финансовых результатах 28 июля. Аналитики ожидают, что выручка составит $119,16 млрд, а прибыль на акцию - $0,13. Если отчетность превзойдет ожидания, рынок может заложить данный позитив в стоимость бумаги", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется существенный потенциал для движения выше. Идея на рост бумаги с целью $140. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $117 риск на портфель составит 0,31%", - указывают в "Финаме".

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