.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски падения цены нефти ниже $100/барр. пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 июля 2022 года 13:24
Риски падения цены нефти ниже $100/барр. пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски падения стоимости фьючерсов на нефть марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Динамике нефтяных котировок на текущей неделе будут важны итоги заседания ФРС и публикация ряда экономической статистики, в первую очередь оценки ВВП США за второй квартал. В целом в ближайшие дни опасения рецессии могут вновь усилиться, и риски падения фьючерсов на нефть марки Brent ниже $100 за баррель пока сохраняются", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
.
25 июля 2022 года 19:08
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Visa Inc. в ближайшие дни, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Рассмотрим бумаги трех отчитывающихся за II квартал американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни. Речь идет... читать дальше
.25 июля 2022 года 18:31
Уровень ключевой ставки Банка России может составить 7% годовых к концу текущего года, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Обновленный экономический прогноз регулятора значительно улучшен, причем прогноз по инфляции на конец года существенно снижен до 12-15% г./г. (с 14-17% г./г.) всего лишь чуть... читать дальше
.25 июля 2022 года 18:00
"Фридом Финанс" понизил прогнозную стоимость акций Verizon Communications с $56 до $47 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Некоторые результаты оператора мобильной связи Verizon за второй квартал оказались слабее ожиданий, прогнозы до конца 2022 года... читать дальше
.25 июля 2022 года 17:34
Российскому фондовому рынку пока по-прежнему не хватает драйверов для более масштабного роста, говорится в комментарии аналитика инвестиционной окмпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок не показывал единой динамики, уже традиционно ощущая влияние рубля и корпоративных... читать дальше
.25 июля 2022 года 17:10
Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную стоимость акций American Express Co. в $175,1 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена... читать дальше
.25 июля 2022 года 16:25
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Tenable Holdings на текущей неделе, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". "26 июля, во вторник, эмитент опубликует свою отчетность. Компания стала лидером по объему госзаказа на кибербезопасность по итогам 2021 года. Ждем... читать дальше
.25 июля 2022 года 16:01
"Финам" рекомендует покупать акции China Construction Bank (CCB) класса H с прогнозной стоимостью 7,33 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 47,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно... читать дальше
.25 июля 2022 года 15:34
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3960 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 отскочил от верхней границы коррекционного коридора и может продолжить нисходящее движение. MACD... читать дальше
.25 июля 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: 1681 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Яндекс" представит свои финансовые... читать дальше
.25 июля 2022 года 14:35
Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии на рынке акций РФ из-за меньшего эффекта санкций на бизнес и высокой степени вертикальной интеграции, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Результаты "НЛМК" по итогам I... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.