Цены акций банков покажут опережающую широкий рынок РФ динамику в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"

Российский банковский сектор покажет опережающую широкий рынок динамику котировок акций в ближайшие месяцы, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Сбербанк и ВТБ после снижения ключевой ставки ЦБ РФ в прошедшую пятницу объявили о понижении ставок по ипотеке и планах по уменьшению ставок по потребительским кредитам. Сбербанк также объявил о сокращении ставок по депозитам примерно на 100 б.п., - отмечают эксперты в комментарии. - Сбербанк, а также TCS Group и ВТБ выигрывают от увеличения чистой процентной маржи, ускорения роста кредитования и снижения стоимости риска. Стоимости акций банков выросли после решения Банка России ,ожидаем, что сектор покажет опережающую широкий рынок динамику котировок в ближайшие месяцы".

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