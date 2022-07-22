Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в начале следующей недели - 2100-2200п - ПСБ

Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в начале следующей недели - 2100-2200 пунктов, сообщается в комментарии ведущего аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Несмотря на отскок в пятницу, мы считаем, что индекс Мосбиржи все еще выглядит уязвимо. Говорить о развитии восстановлении пока слишком рано, о чем свидетельствуют объемы торгов, которые, конечно, росли в течение недели, но все же оставались крайне низкими. Наш целевой диапазон для индекса Мосбиржи на начало следующей недели составляет 2100-2200 пунктов", - пишет эксперт.

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