Стоит сокращать дюрацию портфеля при приближении доходности длинных ОФЗ к 8% - "Ингосстрах-Инвестиции"

Инвесторам стоит сокращать дюрацию портфеля рублевых гособлигаций при приближении доходности длинных ОФЗ к 8%, говорится в комментарии главного макроэкономиста управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антона Прокудина.

"Банк России 22 июля принял решение снизить ключевую ставку сразу до 8% годовых, сохранив июньский темп снижения. Регулятор также изменил прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022-2023 гг. В текущей ситуации дюрацию портфеля ОФЗ надо сокращать при приближении доходности длинных ОФЗ к 8%. Форвардная ставка ниже 8% в истории встречается довольно редко, поэтому не будет смысла далее рисковать, удерживая длинные госбумаги. При этом линкеры позволят заработать хорошую доходность и при базовом сценарии ЦБ РФ, и в случае ускорения инфляции", - указывает эксперт.

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