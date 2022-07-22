Рубль может вернуться к 60 руб./$1 или чуть выше в ближайшие недели - "Локо-Инвест"

Курс рубля может вернуться к уровню 60 руб./$1 или чуть выше в ближайшие недели, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль сначала "эмоционально" ослаб на решении ЦБ РФ по ключевой ставке, но прямое влияние здесь по-прежнему ограничено. Краткосрочная динамика национальной валюты будет определяться потоками. Налоги и дивиденды еще впереди, что обеспечит некоторую поддержку рублю, но динамика последних дней позволяет предположить, что рынок нацеливается на дальнейшее ослабление рубля, ориентируясь на опыт последних двух месяцев. Поэтому в ближайшие недели рубль может вернуться к 60 руб./$1 или чуть выше. Волатильность будет оставаться высокой", - пишет эксперт в комментарии.

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