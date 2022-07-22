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22 июля 2022 года 16:47
Отчет IQVIA за 2К22 не повлияет на динамику цены акций компании - Инвестбанк Синара
Финансовые результаты IQVIA Holdings за второй квартал 2022 год, а также прогноз менеджмента на весь текущий год, расцениваемые нейтрально, не повлияют на динамику котировок акций эмитента, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-IQVIA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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