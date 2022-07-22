Отчет IQVIA за 2К22 не повлияет на динамику цены акций компании - Инвестбанк Синара

Финансовые результаты IQVIA Holdings за второй квартал 2022 год, а также прогноз менеджмента на весь текущий год, расцениваемые нейтрально, не повлияют на динамику котировок акций эмитента, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

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