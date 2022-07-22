"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DocuSign с целью $90

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции DocuSign Inc. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 33,37%, стоп-приказ: $53,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Последняя отчетность DocuSign не обрадовала инвесторов, однако дальнейшего снижения котировок не последовало. Это говорит о том, что негативный фон уже отработан и идет локальное формирование разворота, указывают аналитики.

"С технической точки зрения после резкого снижения бумаги на отчетности появились сигналы на разворот. Пробой сопротивления на уровне $70 будет триггером для импульса наверх. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $53,5 риск на портфель составит 1,04%", - отмечают эксперты "Финама"

DocuSign, Inc. - американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания предлагает организациям решения для управления электронными соглашениями с помощью сервиса для создания электронной подписи.

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