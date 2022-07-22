"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВСМПО-АВИСМА с целью 65000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ВСМПО-АВИСМА" с целью 65000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 54800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ЕС решил не вводить санкции против "ВСМПО-АВИСМА", которая является важнейшим поставщиком титана для крупнейшего в мире производителя коммерческих самолетов Airbus. Таким образом, компании удается сохранить долгосрочные контракты на экспорт своей продукции в Европу", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага торгуется в долгосрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 65000 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 54800 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают эксперты.

"ВСМПО-АВИСМА" - российская металлургическая компания, крупнейший в мире производитель титана.

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