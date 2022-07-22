Потенциал снижения доходностей средних и длинных ОФЗ пока сохраняется "Локо-Инвест"

Потенциал для дальнейшего снижения доходностей средних и длинных ОФЗ пока сохраняется, говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Действия ЦБ РФ продлили ралли на рынке ОФЗ - средние и длинные ОФЗ в пятницу опустились еще на 25-50 б.п. Потенциал для снижения здесь сохраняется, но он во многом будет зависеть от дальнейшей инфляции, да и выход Минфина будет сдерживать чрезмерное снижение доходностей. Мы сохраняем позитивный взгляд на классические ОФЗ, но в портфелях советуем держать и флоутеры", - пишет эксперт.

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