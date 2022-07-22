Снижение ставки ЦБР в сентябре может составить 50 б.п. - Совкомбанк

Снижение ставки Банка России на заседании 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п. (до 7,5% годовых), считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п., до 8% годовых. Полагаем, что это поможет перезапустить рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки, а также снизит ставки на долговом рынке. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос. Также регулятор несколько ужесточил сигнал о будущих действиях. Мы ожидаем, что к следующему заседанию 16 сентября годовая инфляция уверенно закрепится ниже 15%, а к концу года снизится до 13%. Полагаем, что ЦБР в сентябре понизит ключевую ставку еще на 50 б.п., до 7,5%", - пишет эксперт в комментарии.

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