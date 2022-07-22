Вероятный диапазон торгов акций Amazon в ближайший квартал - $112-138 - BCS Express

Вероятный диапазон торгов акций Amazon.com Inc. в ближайший квартал - $112-138 за штуку, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Amazon объявил о покупке за $3,9 млрд компании из индустрии здравоохранения One Medical и расширении парка электромобилей Rivian. Для акционеров Amazon на краткосрочном горизонте покупка One Medical скорее негативна, так как это большой расход денежных средств и акции могут ощутить небольшую коррекцию, но на долгосрочном горизонте диверсификация бизнеса укрепляет их позиции. А покупка электрофургонов Rivian может добавить немного позитива к котировкам гиганта электронной коммерции, которые оттолкнувшись от сильного уровня поддержки в районе $102, вернулись в широкий канал. И в течение ближайшего квартала котировки акций Amazon стоит ожидать в диапазоне $112-138", - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании.

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