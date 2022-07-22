Потенциал ухода рубля заметно выше 58 руб./$1, скорее всего, ограничен - Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал для дальнейшего роста курса валютной пары USD/RUB заметно выше 58 руб./$1, скорее всего, ограничен, учитывая близость пика июльского налогового периода, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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