BCS Express открыл торговую идею: покупать бумаги Ленты с целью 775 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Ленты" с целью 775 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: не выше 700 рублей, потенциальная доходность идеи составляет от 10,7%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева.

"Стоп-лосс" можно установить на 4-6% ниже цены открытия, считает эксперт.

Аналитик инвесткомпании указывает на следующие факторы привлекательности покупки:

- Потребительский сектор, особенно продуктовый, относится к защитным отраслям экономики, так как спрос на услуги ритейлеров сохраняется в периоды экономической турбулентности. Это означает, что ключевые операционные и финансовые метрики "Ленты" по итогам I полугодия и II квартала не должны пострадать.

- Продовольственный ритейл может даже улучшить результаты по итогам I полугодия благодаря разгону инфляции в России. Рост цен позволит нарастить средний чек, тем самым увеличивая прибыль компании.

- "Лента" в рамках стратегии развития до 2025 года обозначила намерение достичь выручки в 1 трлн руб., что предполагает среднегодовые темпы роста бизнеса выше рыночных. Этого предполагается достичь за счет M&A сделок, развития онлайн-сегмента. E-grocery сегмент эмитента по итогам I квартала показывал лучшие результаты относительно конкурентов. В I полугодии показатели направления должны еще усилиться за счет недавнего приобретения сервиса доставки продуктов "Утконос".

- 25 июля "Лента" планирует представить операционные и финансовые результаты за II квартал. Хороший отчет должен напомнить рынку о защитном кейсе и может стать драйвером для роста котировок бумаг в среднесрочной перспективе.

Отмечает Пучкарев и возможные риски:

- Замедление темпов роста онлайн-сегмента из-за сильной конкуренции;

- Снижение LFL-трафика магазинов.

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