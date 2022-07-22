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22 июля 2022 года 11:10
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции EQT с целью $42
BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции EQT Corp. с целью $42 за штуку" с горизонтом инвестирования до 90 дней, открытую 14 июля 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании. Доходность за шесть торговых дней составила 16,5%. "Секторальный ETF на нефтегазовый сектор SPDR XLE вырос на 7,9%, а индекс S&P 500 на 6,2%. Также оправдался прогноз относительно роста цен на природный газ. Цена фьючерса на Henry Hub (NG) выросла за это время на 22% и достигла ориентира в 8$/MMBtu. Несмотря на все опасения относительно наступления рецессии и снижения цен на товарных рынках, считаю, что энергетический сектор США должен оставаться у инвесторов одним из ключевых для поиска инвестиционных идей в ближайшие годы", - отмечает эксперт Никита Покровский. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-EQT-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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