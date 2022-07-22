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22 июля 2022 года 10:51
Вероятно сохранение волатильности на нефтяном рынке на следующей неделе - ПСБ
Вероятно сохранение волатильности на нефтяном рынке на следующей неделе, актуальный диапазон - $100-107 за баррель нефти марки Brent, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent держатся около $105 за баррель, частично восстанавливаясь после просадки накануне. В фокусе находятся, с одной стороны, опасения за мировую экономику, с другой стороны - крепкий фундаментал. Так, ЕЦБ в четверг поднял ставку впервые за 11 лет сразу на 0,5 п.п., на следующей неделе состоится заседание ФРС, где также ожидается рост ставки. При этом фундаментально пока рынок нефти сохраняется профицитным по спросу, а страны ОПЕК пока не готовы наращивать поставки. Мы полагаем, что волатильность будет сохраняться на рынке нефти и всю следующую неделю - как минимум до заседания американского регулятора. Актуальным диапазоном считаем $100-107 за баррель", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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