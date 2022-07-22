Основные причины для укрепления рубля пока сохраняются - "Открытие Инвестиции"

Основные причины для укрепления рубля в целом пока сохраняются, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Нефть дорожает, что предполагает психологическую поддержку рублю, однако в ход торгов вновь может вмешаться фактор валютных покупок Минфина или операции банков по конвертации валют. В любом случае валютные торги становятся менее предсказуемыми, хотя основные причины для укрепления рубля сохраняются - на предстоящей неделе пройдут пиковые налоговые платежи, а торговый баланс остается столь же сильным", - отмечает Кочетков в комментарии.

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