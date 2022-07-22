Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут заседание ЦБ РФ, индексы деловой активности развитых стран:

- Решение по процентной ставке Банка России;

- Индексы деловой активности в США, Германии и еврозоне на июль;

- Недельные данные по числу действующих буровых установок в США.

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