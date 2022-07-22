Дальнейшее движение рынка ОФЗ зависит от решения ЦБР по ставке - ПСБ

Дальнейшее направление движения рынка рублевых гособлигаций зависит от пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Главным событием для рынка рублевых облигаций в пятницу, 22 июля, будет заседание ЦБР. Полагаем, что снижение ключевой ставки до 8,5-8,75% и сигнал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будут способствовать продолжению покупок ОФЗ. Снижение же ставки с шагом 50 б.п. (до 9,0% годовых) может вызвать отрицательную реакцию рынка, особенно в коротких бумагах", - пишет эксперт в комментарии.

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