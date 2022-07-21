Инвестбанк Синара начал анализ телекомов РФ с рекомендацией "покупать" для бумаг МТС и "держать" для Ростелекома

Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение ведущих российских телекоммуникационных операторов, сообщается в обзоре.

"Акции ведущих телекоммуникационных операторов РФ - это "защитные" бумаги в текущих условиях: спрос в сегментах B2C и B2G стабилен, рентабельность остается на хорошем уровне, а волатильность курса рубля лишь отчасти влияет на финансовые показатели. Поставки оборудования под риском, но мы не считаем эту проблему критичной. "МТС" - самый сильный игрок в секторе мобильной связи, лучше конкурентов защищенный от рисков. Также компания предлагает более стабильные и высокие дивиденды. Мы начинаем анализ акций "МТС" с рейтинга "покупать". "Ростелеком" - главный бенефициар государственных программ цифровизации, но в отношении капзатрат менее гибок, и наш первый рейтинг по его бумагам - "держать", - пишет старший аналитик банка Константин Белов.

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