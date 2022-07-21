Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" и прогнозную стоимость на уровне $670 за штуку для акций Tesla, сообщается в обзоре.

"Отчетность эмитента за 2К22, на наш взгляд, в целом нейтральна, и мы не ожидаем ее значительного влияния на котировки акций компании. В целом оценка Tesla представляется нам справедливой, и мы не меняем прогнозную стоимость бумаги, которая, согласно нашей DCF-модели, составляет $670 за штуку, что предполагает потенциал снижения всего на 10% от текущего уровня и рейтинг "держать", - отмечает аналитик Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.