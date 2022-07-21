Снижение ставки ЦБР 22 июля может составить 0,5-1 п.п. - Банк "Открытие"

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 22 июля 2022 года может составить 0,5-1 п.п., считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"На предстоящем заседании Банка России ожидается снижение ключевой ставки, оно может составить от 0,5 до 1 п.п, - пишет эксперт в комментарии. - Дальнейшее снижение фактической годовой и ожидаемой инфляции, укрепление рубля, а также сохраняющееся негативное влияние высокого уровня ставок на потребительскую активность говорят в пользу снижения ключевой ставки, которое может оказаться и более значительным. Однако с учетом произошедшего с 1 июля увеличения соцвыплат, с высокой вероятностью Банк России примет решение в рамках рыночных ожиданий - - они допускают снижение ключевой ставки с 9,5% до 8,5% на горизонте трех месяцев".

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