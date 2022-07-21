Вероятность снижения ставки ЦБР на 0,75-1 п.п. на заседании 22 июля увеличилась - BCS Express

Вероятность снижения ключевой ставки на 0,75-1 п.п. на заседании Банка России в пятницу, 22 июля, увеличилась после публикации данных по инфляции, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

"Снижение потребительских цен в России с 9 по 15 июля ускорилось до 0,17% с 0,03% в предыдущий недельный период (свидетельствуют данные Росстата). Годовая инфляция продолжила замедляться, составив к 15 июля примерно 15,45% после 15,69% неделей ранее. В ближайшую пятницу, 22 июля, Банк России на очередном заседании будет принимать решение по уровню ключевой ставки. Консенсус предполагает ее снижение на 0,5 п.п., до 9% годовых. Данные по инфляции, свидетельствующие об устойчивости ее замедления, увеличивают вероятность снижения ключевой ставки в пятницу на 0,75-1 п.п.", - отмечают эксперты.

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