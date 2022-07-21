Позитивная оценка рынка ОФЗ пока сохраняется - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку рынка рублевых облигаций в ожидании продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ, пусть и более медленными темпами, говорится в комментарии.

Особое внимание, по мнению экспертов, стоит обратить на рынок первичных размещений, где можно зафиксировать повышенный уровень доходности (9-13% годовых) на горизонте 3-4 лет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.