Предпосылок для масштабного ослабления рубля пока нет - "Открытие Инвестиции"

Рубль оказался под давлением на торгах в четверг, но серьезных предпосылок для заметного ослабления курса рубля пока не видно, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин.

"Приближается пик налогового периода, а новое бюджетное правило может заработать не раньше IV квартала. Поэтому текущие рыночные колебания могут оказаться лишь "шумом" в рамках более масштабного тренда на укрепление рубля", - говорится в комментарии.

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