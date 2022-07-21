BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Albemarle с целью $214,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц, открытую 8 июля 2022 года, по причине достижения целевого уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за 10 торговых дней - 6,3%. Нужно ждать проторговки для оценки дальнейшего движения. В ближайшие недели может появиться повторная возможность для спекулятивной краткосрочной покупки", - отмечает эксперт Андрей Мамонтов.

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