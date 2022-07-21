Вероятно снижение ставки Банка России на 50-75 б.п. на заседании в пятницу - "Мои Инвестиции"

Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50-75 б.п. и сохранение умеренно мягкого сигнала по итогам заседания в пятницу, 22 июля, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Снижение ставки продолжится, поскольку потребительский спрос остается подавленным, кредитный импульс сокращается (по нашим оценкам, до минус 5% от ВВП по итогам мая - минимум с 2015 года), а текущая динамика инфляции говорит о том, что на конец текущего года она окажется ближе к нижней границе прогноза ЦБ или даже ниже (14-17% г/г)", - отмечают эксперты.

Аналитики обращают внимание на целый ряд факторов, указывающих на то, что Банк России выберет более стандартный шаг, чем в последние несколько месяцев:

- неустойчивость дефляции, так как основную роль в снижении цен играют сегмент плодоовощей и часть непродовольственных товаров, в то время как показатели устойчивого ценового давления остаются повышенными (в июне рост цен в нерегулируемых услугах 0,8% м/м c.к., базовая инфляция 0,3% м/м с.к.);

- сигналы представителей ЦБ РФ о том, что снижение ключевой ставки займет 2-2,5 года;

- более слабый, чем ожидалось, спад экономики: последние данные указывают на то, что падение ВВП в этом году вряд ли превысит 5-6%.

"Мы считаем, что с июля Банк России будет действовать привычными шагами, снижая ключевую ставку ближе к 8% к концу текущего года и 7-7,5% в 2023 году. Степень неопределенности в экономике остается высокой, поэтому регулятор вряд ли будет действовать агрессивно. Кроме того, индекс финансовых условий (показывает степень мягкости/жесткости денежно-кредитной политики) быстро вернулся к отрицательным значениям. Это показывает, что рынок уже во многом заложил смягчение политики, поэтому ЦБ вряд ли будет спешить с действиями", - пишут эксперты телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.