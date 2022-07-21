Рубль сохраняет потенциал снижения к 54 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль сохраняет потенциал снижения к уровню 54 руб./$1 в ближайшие дни ввиду приближающегося пика налогового периода (25 июля) и в отсутствие новостей о предлагаемых параметрах нового бюджетного правила, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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