Возможно снижение ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в пятницу - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 100 б.п. по итогам заседания в пятницу, 22 июля 2022 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Данные по недельной инфляции вчера указали на снижение цен сразу на 0,17% - это было максимальное недельное снижение цен с августа 2017 года. В годовом выражении показатель опустился ниже 15,5% г/г. Отдельно стоит отметить, что в среду на сайте ЦБ был опубликован краткий отчет по инфляционным ожиданиям населения. Медианные оценки роста цен в ближайшие 12 месяцев в июле вновь перешли к снижению (с июньских значений в 12,4% в июле они снизились до 10,8% - минимумов с марта прошлого года, когда ценовое давление еще оставалось слабым). Традиционно Банк России обращает повышенное внимание на инфляционные ожидания, которые во многом могут определить устойчивый характер роста цен, что делает более вероятным снижение ставки сразу на 100 б.п. на заседании регулятора в пятницу", - указывают эксперты в комментарии.

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