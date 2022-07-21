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21 июля 2022 года 11:15
Резкие движения на рынке ОФЗ в четверг маловероятны - Инвестбанк Синара
Резкие движения на рынке рублевых гособлигаций в четверг маловероятны, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Мы ожидаем, что в четверг на рынке госдолга сохранятся умеренно оптимистичные настроения, чему будут способствовать данные, вышедшие в среду, о дефляции на прошлой неделе, но накануне заседания ЦБ инвесторы, вероятно, воздержатся от резких движений", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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