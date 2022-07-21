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21 июля 2022 года 10:59
Снижение ставки ЦБР 22 июля 2022г может составить 75 б.п. - "Солид Брокер"
Снижение ключевой ставки Банка России на заседании в пятницу, 22 июля 2022 года, может составить 75 б.п. (до 8,75% годовых), полагают аналитики "Солид Брокер". "На наш взгляд, текущие данные по инфляции (как по потребительской, так и по промышленной) дают основания Банку России на заседании в пятницу снизить ключевую ставку даже ниже 9% - консенсуса экономистов. Мы предполагаем снижение сразу на 75 б.п. (до 8,75%), - пишут эксперты инвестиционной компании в комментарии. - Экономика нуждается в более дешевых деньгах, а вреда в виде высокой инфляции сейчас нет. Возможно, при введении нового бюджетного правила курс доллара будет ближе к 70 рублям, что слегка разгонит инфляцию. Поэтому мы считаем, что ЦБ не будет слишком агрессивно снижать ставку, но на 75 б.п. вполне можно рассчитывать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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