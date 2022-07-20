Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в четверг - 2000-2100п - "Фридом Финанс"

Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в течение торговой сессии в четверг - 2000-2100 пунктов, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB - диапазоны 53,5-57 руб./$1 и 55-58 руб./EUR1 соответственно. указывают эксперты.

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