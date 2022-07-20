"Фридом Финанс" снизил рекомендацию для акций Baker Hughes до "держать"

Аналитики "Фридом Финанс" понизили рекомендацию для акций Baker Hughes Co. с "покупать" до "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы негативно оцениваем результаты американской нефтесервисной компании Baker Hughes второй квартал. Драйвер роста 2021 года в виде заказа Qatar Petroleum на поставку сырья для СПГ-завода уже реализован, а повышение стоимости металлов, электроэнергии и углеводородов будет оказывать давление на рентабельность компании. По нашему мнению, в краткосрочной перспективе бумаги эмитента могут оказаться под давлением. Понижаем рекомендацию с "покупать" до "держать", - указывает эксперт Сергей Пигарев.

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