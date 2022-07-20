Золото, скорее всего, будет торговаться на текущих уровнях в ближайшую неделю - ПСБ

Стоимость золота, скорее всего, будет колебаться на текущих уровнях в течение ближайшей недели в ожидании решения ФРС США по ставке, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После заседания ФРС в середине июня, на котором ключевая ставка была поднята на 75 б.п. (до 1,5-1,75% годовых), золото провалилось ниже $1800 за тройскую унцию на фоне укрепления доллара. Ценам на драгоценные металлы не помогли даже опасения начала глобальной рецессии и рекордная инфляция в США (ИПЦ в июне вырос до 9,1% в годовом выражении), - пишет эксперт банка. - На наш взгляд, снижение стоимости золота можно объяснить тем, что большинство инвесторов ожидают сокращения инфляционного давления. Об этом свидетельствуют данные по инфляционным ожиданиям в США, которые с конца марта текущего года упали к минимумам 2022 года, и это несмотря на то, что данные по CPI обновили рекорд. Дополнительным индикатором, который говорит о завершении роста инфляции в США, служат инфляционные ожидания американских потребителей от университета Мичигана. Последние данные показали, что инфляционные ожидания продолжают снижаться. На текущий момент они находятся на уровне октября прошлого года. Кроме того, бензин в США начал дешеветь. За месяц стоимость галлона упала на 10,3%. Это также дает сигналы инвесторам, что пик по инфляции пройден".

"Сейчас цены на золото "застыли" вблизи отметки $1700 за тройскую унцию. Ожидаем, что в ближайшую неделю стоимость драгоценного металла будет колебаться на текущих уровнях в ожидании решения ФРС по ставке. Считаем, что золото еще может вернуться к росту при определенных обстоятельствах. Главное условие - это ухудшения ожиданий по динамике мировой экономики. В случае увеличения опасений инвесторы будут стараться уйти в защитные активы, что отразится на положительных притоках в "золотые" ETF. Кроме этого, сигналом к тому, что спрос на золото начал расти, станет увеличение чистой позиции по фьючерсам на драгоценный металл. Отметим, что на данный момент они находятся на минимумах за последние 3 года. Если говорить о целевых уровнях, то в случае развития негативного сценария это отметка $1675 с возможным откатом до $1600. Если спрос на защитные активы начнет расти, то ближайшая отметка для золота составит $1800 за тройскую унцию", - указывает Головинов в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.