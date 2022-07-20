Рубль сохранит склонность к укреплению в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Российская валюта сохранит склонность к укреплению в ближайшее время, говорится в комментарии ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Андрея Кочеткова.

"Рубль, как и ожидалось, продолжил укрепляться на торгах в среду в ожидании пика налоговых платежей, которые состоятся на предстоящей неделе. Стоит отметить, что на текущий момент банки не заинтересованы в слабости рубля, так как их валютные позиции, по сути, относятся к глубокому пассиву. То есть какого-либо спекулятивного давления на рубль не оказывается. Соответственно, в условиях сильного торгового баланса и растущего спроса на рублевую ликвидность российская валюта сохранит склонность к укреплению", - пишет Кочетков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.