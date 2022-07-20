ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку до 9% на заседании 22 июля - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку на 50 б.п. (до 9% годовых) на заседании 22 июля 2022 года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"На предстоящем в эту пятницу заседании ЦБ РФ мы ждем от регулятора продолжения снижения ключевой ставки, однако более осторожного, чем в предыдущие разы (на 50 б.п., до уровня в 9%). Одним из ключевых факторов перехода к более сдержанным темпам смягчения политики выступит, на наш взгляд, динамика инфляции. Потенциал для дальнейшего смягчения остается - по итогам года (в зависимости от ситуации с инфляцией) мы ожидаем ключевую ставку на уровне 7,5-8% годовых", - указывают эксперты в комментарии.

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