Возможно возвращение рубля в диапазон 50-55 руб.$1 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Возможно возвращение курса рубля в диапазон 50-55 руб.$1 во время июльского налогового периода, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Олега Сыроваткина.

"Российская валюта пользуется спросом благодаря локальному фактору в виде приближения налогового периода, пик которого придется на следующую неделю. Кроме того, на рынок продолжают действовать все те же привычные факторы: спрос на валюту даже после легализации параллельного импорта пока не может уравновесить ее приток на Московскую биржу, поступающий со стороны российских экспортеров. Инвесторы ждут прояснения ситуации с новой модификацией бюджетного правила, которое, по информации СМИ, находится в стадии обсуждения. При этом проведение интервенций против рубля в валютах "дружественных стран" выглядит нетривиальной задачей из-за их низкой ликвидности на Мосбирже (по сути, она есть только в юане), - пишет эксперт. - Мы видим риски того, что новое бюджетное правило может начать работать не раньше IV квартала, и тогда в ближайшей перспективе российская валюта будет иметь все шансы продолжить укрепление. В частности, мы не исключаем возвращение курса доллара к рублю в диапазон 50-55 руб.$1 во время июльского налогового периода".

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