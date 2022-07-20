"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,78 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО с целью 3,78 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 3,13 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага находится на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,13 руб. риск на портфель составит 0,2%", - отмечают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.