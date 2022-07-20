S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3890-3940п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3890-3940 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 поднялся выше верхней границы нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 3922 пункта. RSI находится в нейтральной зоне. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможно, индекс широкого рынка скорректируется к верхней границе канала на уровне 3890 пунктов. Ближайшая поддержка для S&P 500 находится в диапазоне 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.