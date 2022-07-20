S&P 500 может подняться к 4000п в ближайшие сессии - BCS Express

Индекс S&P 500 может подняться к уровню 4000 пунктов в ближайшие сессии, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Рухнув на годовые минимумы, рынок США пытается найти поводы для восстановления, и находит в их корпоративной отчетности. Но дело в том, что позитивная реакция трейдеров основана на более слабом негативе, нежели позитиве, - пишет аналитик в комментарии. - Удержание планки 3800 пунктов по индексу S&P 500 допускало рывок к 4000 пунктам, однако даже в случае достижения уровня удержание высоты вызывает большой скептицизм. Закрытие индекса во вторник состоялось на 3936 пунктах, а утренний фьючер среды показывает инерционный ход вверх, поэтому скачок к круглой отметке может состояться в ближайшие сессии".

Также Зельцер отмечает, что основополагающий фактор рыночного движения акций США - монетарный курс ФРС. "По нашим ранним оценкам, риск движения S&P 500 к 3200 пунктам на горизонте года при ставке ФРС выше 3% существенный", - указывает он.

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