"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Halliburton до $34,9

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Halliburton Co. до $34,9 за штуку на фоне позитивной оценки отчета американского нефтесервисного гиганта за второй квартал 2022 года (выручка и скорректированная EPS эмитента превзошли консенсус-прогноз), сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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