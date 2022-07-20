Поводов для масштабного роста рынка акций РФ пока нет - "Велес Капитал"

Поводов для масштабного роста российского рынка акций у инвесторов пока нет, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эксперт также обращает внимание, что в Европе ждут планов по урегулированию возможного газового кризиса, в США - очередных данных с рынка жилья, а на рынке нефти - отчета по запасам. Рисковые активы пытаются вернуться к повышению, но покупателям в преддверии увеличения процентных ставок ЕЦБ и ФРС стоит проявлять повышенную осторожность, предупреждает Кожухова.

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